Помогите плиз ребят !! очень надо!!!!

Гость: Гость:

Глупо что либо говорить им, если ты младше этих ребят. Не нужно рассказывать родителям, так как потом они будут ещё больше дразнить тебя и называть маминым/папиным сынком. Если есть друзья, старше этих ребят который обижают тебя, нужно попросить именно их о помощи. Если есть старшая сестра, то помощи можно попросить именно у неё.