Помогите плиз ребят !! очень надо!!!!
Окружающий мир
Помогите плиз ребят !! очень надо!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Глупо что либо говорить им, если ты младше этих ребят. Не нужно рассказывать родителям, так как потом они будут ещё больше дразнить тебя и называть маминым/папиным сынком. Если есть друзья, старше этих ребят который обижают тебя, нужно попросить именно их о помощи. Если есть старшая сестра, то помощи можно попросить именно у неё.
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