8 речень з прислівниками,и правила до кожного з них,будь ласочка))

Українська мова
8 речень з прислівниками,и правила до кожного з них,будь ласочка))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мій друг занадто вразлива людина. 2.Так гарно на вулиці весною,все цвіте та пахне. 3.Моя бабуся ставиться до мами по-материнському. 4.Надзвичайно красиві були квіти в моєму саду.5. Щороку я відпочиваю на морі. 6.Здалеку до мене приїхали друзі. 7.Наперекір своїй мамі, я пішла гуляти. 8.Весело мені було гуляти в нашому дворі.

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