80-(70-35)+39 (45+46)-(60-28) (32-15)+(80-63) 100-(51+26)+48

Математика
80-(70-35)+39 (45+46)-(60-28) (32-15)+(80-63) 100-(51+26)+48
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80-70+35+39=84; (если минус перед скобками, то раскрываем их с противоположным знаком). 45+46-60+28=59; 32-15+80-63=34; 100-51-26+58=81.
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