Ребята! Помогите пожалуйста с сочинением по картине "Церковь вознесенная на улице Неждановой". Прошу вас, не берите из источников, она в интернете смотрит списали или нет. Заранее спасибо.

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Церковь Вознесения на Неждановой не относится к тем величественным сооружениям, невероятно красивым, монументальным, которых так много в Москве. Нет. Это небольшая церковь, расположившаяся на перекрестке двух улиц. В нее скорее всего ходят жители соседних с ней домов. Но то, как увидела это сооружение художница, поражает воображение.Она как бы стоит на балконе многоэтажного здания и смотрит на церковь откуда-то сверху. Но сама церковь Вознесения не находится внизу. Она рвется в небо. Ее купола возвышаются над соседними с ней домами и окружающими деревьями. Впечатление устремленности ввысь добавляет низкое небо, покрытое тучами. На фоне серого неба, асфальта, грязного от тающего, разбитого машинами снега, на фоне зеленоватых домов церковь кажется ярким пятном. Ее розовые с белым стены, купола припорошенные белым, девственно чистым снегом резко контрастируют с окружающим ее пейзажем. Я долго стояла у полотна Т. Назаренко, любовалась ее произведением, и меня не покидало желание попасть в эту небольшую церковь, чтобы ощутить воочию ее полет, ее устремленность к небу. И теперь мне кажется, что свое название она получила не только в память о чудесном вознесении на небеса Иисуса Христа.