(80386 + 97) : (99206 + 794 - 99987) · 6 : 41 пж помогите срочно!!!!!
Математика
(80386 + 97) : (99206 + 794 - 99987) · 6 : 41 пж помогите срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80483:13 = 6191 6191 * 6 = 37146 37146 :41 = 906
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