8235 + (9584 – 3129) / 5 + 370 × 280 = решите по действиям ответ знаю пожалуйста помогите

Математика
8235 + (9584 – 3129) / 5 + 370 × 280 = решите по действиям ответ знаю пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9584-3129=6455 2) 370*280= 103600 3) 6455:5=1291 4) 8235+1291=9526 5) 9526+103600= 113126
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