Спишите только те слова ,которые можно переносить . Разделите их на слоги.Обозначьте ударение. осень, вода,полка,весна,осина,окно,улитка,костёр.
Русский язык
Спишите только те слова ,которые можно переносить . Разделите их на слоги.Обозначьте ударение. осень, вода,полка,весна,осина,окно,улитка,костёр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во да на да, пол ка на пол, вес на на на, оси на на оси, улит ка на лит, кос тёр на тёр.
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