Используя цифры 5 и 6, запиши восемь трехзначных чисел
Математика
Используя цифры 5 и 6, запиши восемь трехзначных чисел
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556 656 665 565 655 566 666 555
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