Сделайте пожалуйста первую задачу
Математика
Сделайте пожалуйста первую задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66+18=84км/ч - общая скорость 84км/ч*3=252 км -проехали вместе за 3 часа 252+46=298 км - все расстояние отметь как лучший ответ
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