835см= ?м 560см=?мм 150см=?дм 830мм=?дм?см 893см=?дм?см 105см=?м?см

Математика
835см= ?м 560см=?мм 150см=?дм 830мм=?дм?см 893см=?дм?см 105см=?м?см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
835см=8м 35см(8,35м) 560см=5600мм 150см=1500дм 830мм=8дм 30мм,8300см 893см=89дм 3см 105см=1м 5см (1,5м)
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