9*x+50=86 (y+5):14=4
Математика
9*x+50=86 (y+5):14=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=86-50=36 x=36:9=4 X=4
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