90целых 100/100 разделить на 2 целых 6/10
Математика
90целых 100/100 разделить на 2 целых 6/10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 100/100 : 2 6/10= 9100/100*10/26=9100/260=35
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