912-702:6 819:9-76+12 С помощью скобок получи новые выражения, имеющие другие значения.
Математика
912-702:6 819:9-76+12 С помощью скобок получи новые выражения, имеющие другие значения.
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(912-702)/6 819/(9-76+12)
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