(920:х):20+25=63 помогите плиз
Математика
(920:х):20+25=63 помогите плиз
Ответ(ы):
Гость:
(920:x):45=63 (920:x)=63*45 920:x=2835 x=920:2835 x=0.324515
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