Помогите написать письмо подруге Моя подруга живёт в Самаре, зовут её Амина, ей 11 лет и мы с ней очень давно не виделись.

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Помогите написать письмо подруге Моя подруга живёт в Самаре, зовут её Амина, ей 11 лет и мы с ней очень давно не виделись.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Амина довно не виделись надеюсь скоро увидимся. Есть один вопрос в Самаре сейчас тепло или холодно???? Амина так как мы довно не виделись я тебе на деню рождение приготовила подарки приезжай в гости поскорее....
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