97 упр , помогите пж эту тему пропустил
Русский язык
97 упр , помогите пж эту тему пропустил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласование: местными компаниями, быстрыми темпами, сотовая связь, совместными предприятиями Управление: система услуг, развивается в стране, появилась в феврале, установил соединение, соединение с сетью Примыкание: появилась впервые Сочинительная связь в словосочетаниях: компаниями и предприятиями,
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