97 упр , помогите пж эту тему пропустил

Гость: Гость:

Согласование: местными компаниями, быстрыми темпами, сотовая связь, совместными предприятиями Управление: система услуг, развивается в стране, появилась в феврале, установил соединение, соединение с сетью Примыкание: появилась впервые Сочинительная связь в словосочетаниях: компаниями и предприятиями,