9десятковтысяч,3единиц и 5сотен Сумма трёх одинаковых чисил ровна 5700.Укажи чему р??вно второе слагаемо Уменьшаное равно 840,разность в3раза меньше уменьшаемного.Укажи чему равно вычитаемое. Укажи во сколько раз 1см меньше ...

Математика
9десятковтысяч,3единиц и 5сотен Сумма трёх одинаковых чисил ровна 5700.Укажи чему р??вно второе слагаемо Уменьшаное равно 840,разность в3раза меньше уменьшаемного.Укажи чему равно вычитаемое. Укажи во сколько раз 1см меньше 1км Укажи сколько полных тонн в 30ц7кг
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Гость:
1) 1900+1900+1900=5700
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9десятковтысяч,3единиц и 5сотен Сумма трёх одинаковых чисил ровна 5700.Укажи чему р??вно второе слагаемо Уменьшаное равно 840,разность в3раза м...
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