Какое сало едят синицы - соленое или несоленое? Вопрос из Окружающего мира.
Обществознание
Какое сало едят синицы - соленое или несоленое? Вопрос из Окружающего мира.
Ответ(ы):
Гость:
Слоёное они едят слоёное сало
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