Маленький рассказ на казахском языке про бокс
Қазақ тiлi
Маленький рассказ на казахском языке про бокс
Ответ(ы):
Гость:
Бокстың отаны - Англия. Дегенмен де бокс Қазақстанда ең дамыған спорттың түрі. Біздің боксшыларымыз бүкіл әлемге танылған. Олар: Серік Қонақбаев, Болат Жұмаділов, Болат Ниязымбетов, Василий Жиров, Ермахан Ибрайымов, Бекзат Саттарханов, Генадий Головкин, Серік Сапиев және тағы басқалар. Бүкіл әлемдік бокс ассоциациалары Қазақстан Республиканың спортшыларын және бапкерлерін аса құрметтейді. Әлем бойынша бокстан бір-біріне бәсекелес болтын тек төрт мемлекет бар. Олар: Ресей, Қазақстан, Куба, Америка. Бокс - Қазақстан Республикасының мақтанышы. Әлі де қазақстандық боксышлары бүкіл әлемді танытады.
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