Вставь пропущенные буквы.Подчеркни родственные слова в скобках,которые тебе помогло.Рядом напиши слова,родственное другому слову,стоящему в скобках. Образец: удИвление (диво,дева)-девочка зам__нить (обмен,мина)-_______ ск__л...

Русский язык

Вставь пропущенные буквы.Подчеркни родственные слова в скобках,которые тебе помогло.Рядом напиши слова,родственное другому слову,стоящему в скобках. Образец: удИвление (диво,дева)-девочка зам__нить (обмен,мина)-_______ ск__листый (скользкий,скалы)-_____ скр__пучий (скрип,скрепка)-_______ м___стерить(мост,мастер)-___ г___ристый (горка,горе)-_____

Автор: Гость