Вставь пропущенные буквы.Подчеркни родственные слова в скобках,которые тебе помогло.Рядом напиши слова,родственное другому слову,стоящему в скобках. Образец: удИвление (диво,дева)-девочка зам__нить (обмен,мина)-_______ ск__л...
Русский язык
Вставь пропущенные буквы.Подчеркни родственные слова в скобках,которые тебе помогло.Рядом напиши слова,родственное другому слову,стоящему в скобках. Образец: удИвление (диво,дева)-девочка зам__нить (обмен,мина)-_______ ск__листый (скользкий,скалы)-_____ скр__пучий (скрип,скрепка)-_______ м___стерить(мост,мастер)-___ г___ристый (горка,горе)-_____
Ответ(ы):
Гость:
Заменить (обмен,мина)-обмен скалистый(скользкий,скалы)-скалы скрипучий (скрип, мастер)-скрип мастерить (мост,мастер)-мастер гористый (горка,горе)-горка
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Вставь пропущенные буквы.Подчеркни родственные слова в скобках,которые тебе помогло.Рядом напиши слова,родственное другому слову,стоящему в скобках...
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