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Сколько различных дробей можно составить с числами 2,3,4
Математика
Сколько различных дробей можно составить с числами 2,3,4
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Ответ(ы):
Гость:
2/3 2/4 3/4 и неправильные дроби 3/2 4/3 4/2
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