Сколько различных дробей можно составить с числами 2,3,4

Математика
Сколько различных дробей можно составить с числами 2,3,4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2/3   2/4   3/4             и неправильные дроби 3/2   4/3    4/2
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