Как узнать,какое из морей более солёное
География
Как узнать,какое из морей более солёное
Ответ(ы):
Гость:
Точно не знаю но вроде либо Красное море либо Мёртвое море
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