Составить план рассказа слон (Куприн)

Гость: Гость:

1. Он пришел? 2. Слон такой большой! 3. Здравствуй Томми! 4. Он очень любит булки! 5. Давайте играть, Томми! 6. Они пообедают вместе 7. Знакомые уходят 8.В ту ночь во сне… 9.Я уже совсем здорова