Составить план рассказа слон (Куприн)
Литература
Составить план рассказа слон (Куприн)
Ответ(ы):
Гость:
1. Он пришел? 2. Слон такой большой! 3. Здравствуй Томми! 4. Он очень любит булки! 5. Давайте играть, Томми! 6. Они пообедают вместе 7. Знакомые уходят 8.В ту ночь во сне… 9.Я уже совсем здорова
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