А)1/2+х=5/6 ; б) а+1/4=3/4; в) у-1/5=3/10; г) 5/6-с=1/3.
Математика
А)1/2+х=5/6 ; б) а+1/4=3/4; в) у-1/5=3/10; г) 5/6-с=1/3.
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