Одинаков ли смысл пословиц? Вычитай .вдумайся в смысл каждой пословицы. Сделал дело, гуляй смело . Сначала сделай дело, потом говори.

Гость: Гость:

Нет. Сделал дело, гуляй смело - это означает то , что нужно сначала делать важные дела , а только потом заниматься тем, чем тебе хочется. Сначала сделай дело, потом говори - это означает то, что не нужно хвалится чем либо, а нужно доказать для начала, что ты это действительно умеешь