Одинаков ли смысл пословиц? Вычитай .вдумайся в смысл каждой пословицы. Сделал дело, гуляй смело . Сначала сделай дело, потом говори.
Русский язык
Одинаков ли смысл пословиц? Вычитай .вдумайся в смысл каждой пословицы. Сделал дело, гуляй смело . Сначала сделай дело, потом говори.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Сделал дело, гуляй смело - это означает то , что нужно сначала делать важные дела , а только потом заниматься тем, чем тебе хочется. Сначала сделай дело, потом говори - это означает то, что не нужно хвалится чем либо, а нужно доказать для начала, что ты это действительно умеешь
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