А) 2,136/(1,9-х)=7,12 б) 4,2*(08+у)=8,82
Математика
А) 2,136/(1,9-х)=7,12 б) 4,2*(08+у)=8,82
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,136 ÷ (1,9 - Х) = 7,12 1,9 - Х = 2,136 ÷ 7,12 1,9 - Х = 0,3 -Х = 0,3 - 1,9 -Х = - 1,6 Х = 1,6 4,2 × (0,8 +y) = 8,82 0,8 + y = 8,82 ÷ 4,2 0,8 + y = 2,1 y = 2,1 - 0,8 y = 1,3
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