На полив клумбы израсходовали 3 ведра воды,по7 литров в каждом.Сколько литров воды израсходовали на полив клумбы? мне надо составить условие
Математика
На полив клумбы израсходовали 3 ведра воды,по7 литров в каждом.Сколько литров воды израсходовали на полив клумбы? мне надо составить условие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кол-во ведер - 3 шт; в одном ведре - 7 л ; всего воды -? 3 × 7 = 21 (л) - израсходовали. Ответ : всего израсходовали на полив клумбы 21 литр воды. (условие можно составить таблицей )
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