На полив клумбы израсходовали 3 ведра воды,по7 литров в каждом.Сколько литров воды израсходовали на полив клумбы? мне надо составить условие

Математика

На полив клумбы израсходовали 3 ведра воды,по7 литров в каждом.Сколько литров воды израсходовали на полив клумбы? мне надо составить условие

Автор: Гость