А)2 4/15+1 5/6 б)4 7/10-1 8/15 в)8 3/8-(5 5\6+1 3/4)
Математика
А)2 4/15+1 5/6 б)4 7/10-1 8/15 в)8 3/8-(5 5\6+1 3/4)
Ответ(ы) на вопрос:
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А)2 4/15+1 5/6=3 8/30+25/30= 3 33/30= 3 11/10= 4 1/10= 4,1 б)4 7/10-1 8/15=3 21/30-16/30= 3 5/30= 3 1/6 в)8 3/8-(5 5\6+1 3/4)=8 3/8-(6 10/12+9/12)= 8 3/8-6 19/12= 67/8-91/12= 201/24-182/24= 19/24
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