Чему учит произведение дневник Фокса Микки

Гость: Гость:

1.Личностно-ориентированные действия:создать условия для развития речи учащихся в совместной деятельности и развития творческих возможностей и неординарности мышления. 2.Регулятивные действия:создать условия для осознания, проявление инициативности и самостоятельности3. Предметные действия:познакомить с личностью Саши Черного и его произведениями, расширить кругозор учащихся.4. Коммуникативные действия :дать возможность услышать другого человека в совместной деятельности (раскованность, свободное общение, учет интересов учащихся, их возможностей).