Чему учит произведение дневник Фокса Микки

Литература
Чему учит произведение дневник Фокса Микки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Личностно-ориентированные действия:создать условия для развития речи учащихся в совместной деятельности и развития творческих возможностей и неординарности мышления. 2.Регулятивные действия:создать условия для осознания, проявление инициативности и самостоятельности3. Предметные действия:познакомить с личностью Саши Черного и его произведениями, расширить  кругозор учащихся.4. Коммуникативные действия :дать возможность услышать другого человека в совместной деятельности (раскованность, свободное общение, учет интересов учащихся, их возможностей).

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