Запишите числительные прописью. Раскройте скобки и поставьте числительные и существительные в нужную форму. 1. у (оба) юношей отличные оценки 2.олимпиада в 2012 году прошла в Лондоне 3. практика заняла (полтора) недели 19 4...
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Запишите числительные прописью. Раскройте скобки и поставьте числительные и существительные в нужную форму. 1. у (оба) юношей отличные оценки 2.олимпиада в 2012 году прошла в Лондоне 3. практика заняла (полтора) недели 19 4. в отделе кадров есть информация о каждом и 2184 (сотрудник) 5. в спектакле участвуют (семь,семеро) актрис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. у обоих юношей отличные оценки. 2.олимпиада в 2012 году проходила в Лондоне 3.практика занала полторы недели 4.в отделе кадров есть информация о каждом и 2184 сотруднике 5.в спектакле учавствовало семь аткрис
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