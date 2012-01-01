Запишите числительные прописью. Раскройте скобки и поставьте числительные и существительные в нужную форму. 1. у (оба) юношей отличные оценки 2.олимпиада в 2012 году прошла в Лондоне 3. практика заняла (полтора) недели 19 4...

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Запишите числительные прописью. Раскройте скобки и поставьте числительные и существительные в нужную форму. 1. у (оба) юношей отличные оценки 2.олимпиада в 2012 году прошла в Лондоне 3. практика заняла (полтора) недели 19 4. в отделе кадров есть информация о каждом и 2184 (сотрудник) 5. в спектакле участвуют (семь,семеро) актрис

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