Помогите пожалуйста написать сочинение по литературе по теме: Московское дворянство в комедии А.С. Грибоедова ,, Горе от ума" План: 1. Автор и его комедия 2. Характеристика московского дворянства: 1) Отношение к чинам, бога...
Литература
Помогите пожалуйста написать сочинение по литературе по теме: Московское дворянство в комедии А.С. Грибоедова ,, Горе от ума" План: 1. Автор и его комедия 2. Характеристика московского дворянства: 1) Отношение к чинам, богатству, карьере 2) Отношение к службе 3) Отношение к крепостным крестьянам 4) Отношение к образованию 3. Моё отношение к этому обществу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Отношение к чинам,богатству, карьере
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