Синонимы к слову щедрый
Русский язык
Синонимы к слову щедрый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щедрый-синоним благородный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Поезд Экспресс шел 3 часа со скоростью 180 км в час Затем он увеличил скорость на 85 к?? в час через час прибыл на конечную станцию В какой путь пр...
Английский язык
Русский язык
Списать и подчеркнуть все звонкие согласные звуки тихим выдалось морозное утро. Из зеленько вылетела рябчик и сел на пеньке. На елке пристроилась с...