Укажите, когда начал работу Тридентский собор. Перечислите основные решения Трид??нтского собора. В чем его значение?

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XIX Вселенский Тридентский Собор 1545-1563 гг стал одной из важнейших вех католичества. Большинство принятых догматов спустя полтысячелетия остаются актуальными. Высокое Собрание духовных лидеров католической церкви собралось в разгар Реформации, когда недовольные злоупотреблениями и роскошной жизнью церковников жители северной Европы отказывались признавать власть Папы. Тридентский Собор и важнейшие результаты его работы стали решающим «наступлением» на реформаторов, ознаменовав веху Контрреформации XVI века. Собор стал ответом католицизма на протестантизм. Он был созван папой Павлом III в 1542 году, однако по причине франко-германской войны первое заседание состоялось лишь в 1945 году. Собор был проведен тремя папами. Всего было 25 заседаний, но только на 13-ти сессиях принимались судьбоносные решения, которые касались веры, обычаев или дисциплинарных правил. Тридентский Собор принадлежит к самым значимым в истории Католической Церкви. Принятые на заседаниях догматы касаются множества принципиальных вопросов. Например, были определены источники веры, утвержден канон книг Святого Писания. На Соборе обсуждались отдельные догмы, которые отвергли протестанты. На основании обсуждений было пересмотрено отношение к индульгенциям. Рассматривались вопросы таинства крещения и миропомазания, Еврахистии и покаяния, причастия, о жертве св. Литургии, супружестве. Этот догматический ряд был завершен решением о чистилище, о почитании святых и тд. Папа Пий IX утвердил соборные декреты 1564 года. После его смерти Папа св. Пий V издал подтвержденный Собором катехизис, обновленный требник и обновленный служебник.