Решите графически систему уравнений. Распишите подробно.
Алгебра
Решите графически систему уравнений. Распишите подробно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графиком той и другой функции являются прямые. Для построения каждой достаточно 2 точки. Х-2у=1 У=1/2х -1/2 Пусть Х=0 тогда У=1/2*0 -1/2 = -1/2 А(0; -1/2) Пусть у =0 тогда 0=1/2х -1/2 1/2х=1/2 Х=1 В(1;0) Через точки А и В проводим первую прямую. у-Х=1 У=Х+1 Пусть Х=0 тогда У=0+1=1. C(0;1) Пусть у=0 тогда 0=Х+1 Х= -1. D(-1;0) Через точки C и D проходит вторая прямая. Эти две прямые пересекаются (К1=1/2. К2=1 коэффициенты при Х не равны) Из точки пересечения прямых опусти перпендикуляр на ось Х , координата (х-врач) и будет решением системы. (Х= -3) Вторую точно так же!! Надеюсь, что понятно. Удачи!!!
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