Напишите плиз сочинение по теме маша миронова срочно

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В великой повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» нам представлено множество абсолютно разных героев. Автор четко описал их внешность, поступки, отношение друг к другу и очень точно передал все мысли и чувства этих людей. Одним из главных и значимых персонажей стала Маша Миронова. Это молодая дочка коменданта Белогородской крепости. Впервые автор описывает нам её как обыкновенную русскую красавицу. Она круглолицая, румяная, со светло-русыми шелковистыми волосами. Машенька весьма робкая и чуткая. Её вводит в страх даже самый обыкновенный выстрел из ружья. Но несмотря на всё это, она была очень замкнутой и одинокой. После того, как Швабрин сделал ей предложение стать его женой, она наотрез отказалась. Её ранимая и чистая душа не может позволить быть вместе с абсолютно нелюбимым человеком. Брак по расчёту для Маши – это безумие, на которое она не согласится даже при самых тяжёлых обстоятельствах. Вскоре, молодая девушка встречает Петра Гринева. Это кардинально меняет её жизнь. Она понимает, что искренне полюбила его и не собирается скрывать своих чувств. Чувства оказались взаимными. Маша была готова выйти замуж за любимого, но её воспитание обязывало её получить благословение родителей жениха. Родители Петра не дали согласия, после чего гордая Маша отказалась выходить замуж. Судьба молодой девушки была жестокой. Родителей вскоре казнили. Несмотря на это горе, Швабрин воспользовался случаем и запер Машу в своём доме и уговаривал выйти за него замуж. Все эти испытания не сломали ее, и она по-прежнему осталась гордой и верной себе. Из этого плена героиню спас Пугачёв, который и убил её родителей. После спасения Гринёв отправил Машу к родителям, которые хорошо приняли ее, и она им очень понравилась. Ярко выражен характер Маши Мироновой после сцены, когда произошёл арест Гринёва. Она прекрасно знала, что это всё из-за неё и только она виновата во всех его несчастьях. С «камнем на душе» Маша отправилась в Петербург, на поиски помощи у влиятельных людей. Она твёрдо намерена была добиться освобождения любимого человека. При встрече с императрицей, она рассказывает ей о своей нелёгкой судьбе. Именно тогда и раскрывается та настоящая, скромная, русская девушка, которая без образования и денег непреклонна и намерена добиться оправдания ни в чём не виновного Гринёва. И благодаря своему твёрдому духу и решительности она добилась своего. В произведение Пушкин описывает идеал русской женщины, которая несмотря ни на что вытерпит любые испытания ради одного единственного любимого человека.