Проволоку длиной 624 м разрезали на две части так, что одна из них в 5 раз короче другой. найти длину более короткой части проволоки.

Математика

Проволоку длиной 624 м разрезали на две части так, что одна из них в 5 раз короче другой. найти длину более короткой части проволоки.

Автор: Гость