Проволоку длиной 624 м разрезали на две части так, что одна из них в 5 раз короче другой. найти длину более короткой части проволоки.
Математика
Проволоку длиной 624 м разрезали на две части так, что одна из них в 5 раз короче другой. найти длину более короткой части проволоки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X- короткая часть; 5x- длинная часть; x+5x=624; 6x=624; x=104; Ответ: 104
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