Поезд Экспресс шел 3 часа со скоростью 180 км в час Затем он увеличил скорость на 85 к?? в час через час прибыл на конечную станцию В какой путь прошел поезд

Математика

Поезд Экспресс шел 3 часа со скоростью 180 км в час Затем он увеличил скорость на 85 к?? в час через час прибыл на конечную станцию В какой путь прошел поезд

Автор: Гость