Поезд Экспресс шел 3 часа со скоростью 180 км в час Затем он увеличил скорость на 85 к?? в час через час прибыл на конечную станцию В какой путь прошел поезд
Математика
Поезд Экспресс шел 3 часа со скоростью 180 км в час Затем он увеличил скорость на 85 к?? в час через час прибыл на конечную станцию В какой путь прошел поезд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Vt 180 км/ч*3 ч=540 км (прошел за 3 часа) 180 км/ч+85 км/ч=265 км/ч (увеличенная скорость) 265 км/ч*1 ч=265 км (прошел за 1 час) 540 км+265 км=805 км Ответ: поезд прошел 805 км
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Поезд Экспресс шел 3 часа со скоростью 180 км в час Затем он увеличил скорость на 85 к?? в час через час прибыл на конечную станцию В какой путь пр...
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