Списать и подчеркнуть все звонкие согласные звуки тихим выдалось морозное утро. Из зеленько вылетела рябчик и сел на пеньке. На елке пристроилась стайка снегирей. По заботились люди о лесных обитателях. Для оленей и косуль наби...

Гость: Гость:

→Тихим: м; выдалось: в, д, л; морозное: м, р, з, н; утро: р; из: з, зеленько (такого слова не знаю); вылетела: в, Л, Л; рябчик: Р, б; сел: - ; на: н; пеньке: н; на: н; ёлке: Л; пристроилась: Р, Р, Л; стайка: Й; снегирей: н, Г, Р, Й; позаботились(кстати пишется слитно): З,б,Л; люди:Л,д; лесных:Л,н; обитателях: б, Л; для: д, Л; оленей: Л, н, Й; косуль: Л; набили: н, б, Л; в: в; кормушке: Р, М; сена: н;для: д, Л; зайчиков: З, Й, в; развесили: р, З, в, Л; веники: в, н. Вот так. Удачи тебе! Кстати про непонятное слово можешь мне написать в комментариях и я тебе напишу ответ ;)←