Проанализируйте невербальное поведение известных личностей. Выявить особенност?? и ошибки

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Я бы проанализировала такую личность, как Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), так как он представляет собой личность, сохраняющую до сих пор в себе множество споров и таинств. Хочется отметить, что до того, как он взял бразды правления советской властью, он прошёл множество ссылок за революционные взгляды при царской власти, что, безусловно, закалило его характер, и, возможно отсюда он взял свою псевдофамилию - Сталин. Твёрдый как сталь. Во времена его правления особенностью был его культ личности, особенными были и его манеры себя держать и вести себя "за кулисами". В стране была негласно провозглашена строжайшая цензура, согласно которой были запрещены малейшая критика власти и самого Сталина. Нарушители жестоко карались смертной казнью, ссылками и каторжными работами. Таково было невербальное поведение Сталина. Можно даже сказать, что вербальное его поведение шло вразрез с невербальным. Так как многое, что провозглашалось, на деле оказывалось недействительным. "На сцене" Сталин говорил яркие речи, наполненные успехом Советской власти, в газетах печатались тоже только положительные новости. Народ никогда не знал действительного расположения вещей, так как все были напуганы диктаторством и беспощадностью вождя. Вот таким был Сталин - в речах - молодец, на делах же, наоборот.