Найдите область значенния функции y=3^(x+1)-5
Математика
Найдите область значенния функции y=3^(x+1)-5
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(-5; +бесконечность)
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