Хэлп пж будьте.батьками

Гость: Гость:

А) А∪В{11 13 21 31 48 49 55} б)A∩B{13 31 55} в) A∪C{11 13 21 48 49 55} г) A∩C{11 13 21} д) B∪C{11 13 21 31 48 55} е)C∩B{13 48} ж)A∩(B∪C){11 13 21 31 55

з)A∪(B∩C){ 13 }