СРОЧНА!!! номір 294 буду очінь благадарна.

Математика
СРОЧНА!!! номір 294 буду очінь благадарна.
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Автор: Гость
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Гость:
Ну вот. Розвязание написала. умову сама
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