СРОЧНА!!! номір 294 буду очінь благадарна.
Математика
СРОЧНА!!! номір 294 буду очінь благадарна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот. Розвязание написала. умову сама
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