24. Сумма двух чисел 67,8. Одно из них в 9 раз больше другого. Найдите эти числа.

Математика
24. Сумма двух чисел 67,8. Одно из них в 9 раз больше другого. Найдите эти числа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+9x=67,8 10x=67,8 x=6,78 1 число - 6,78 2 число - 6,78x9=61,02 Ответ: 6,78 и 61,02
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пожалуйста..только не через переводчик. Two coaches of a 10-car-long bullet train, Toki No. 325 superexpress that left Tokyo for Niiga...
Ответить
Биология
ТЕСТ 7 ВАРИАНТ 1: 1. Слияние гамет характерно для ... размножения. а) полового б) ве??етативного в) бесполого г) спорового 2. Преоблада...
Ответить
Информатика
На світовій бобрячій олімпіаді із швидкісногою плаву пліт кожного учасника отримує свій унікальний стартовий номер....
Ответить
Литература
Приведи примеры повторов болезнь и Исцеление Ильи Муромца
Ответить
Русский язык
Помогите сделать #129
Ответить