24. Сумма двух чисел 67,8. Одно из них в 9 раз больше другого. Найдите эти числа.
Математика
24. Сумма двух чисел 67,8. Одно из них в 9 раз больше другого. Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+9x=67,8 10x=67,8 x=6,78 1 число - 6,78 2 число - 6,78x9=61,02 Ответ: 6,78 и 61,02
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пожалуйста..только не через переводчик. Two coaches of a 10-car-long bullet train, Toki No. 325 superexpress that left Tokyo for Niiga...
Биология
ТЕСТ 7 ВАРИАНТ 1: 1. Слияние гамет характерно для ... размножения. а) полового б) ве??етативного в) бесполого г) спорового 2. Преоблада...
Информатика
На світовій бобрячій олімпіаді із швидкісногою плаву пліт кожного учасника отримує свій унікальний стартовий номер....
Русский язык