Ребят помогите решить :а) 5,7+ 3 2/5 - 7 1/2 и б) 3 7/17+4,6-1 2/3

Математика
Ребят помогите решить :а) 5,7+ 3 2/5 - 7 1/2 и б) 3 7/17+4,6-1 2/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)  5,7+3 2\5 - 7 1\2=5 7\10+3 2\5-7 1\2=1 +(7\10+2*2\10-1*5\10)=1+10\10=2 б) 3 7\17+4.6-1 2\3=3 7\17+4 3\5- 1 2\3=6 7\17+(3*3\15-2*5\15)=6 7\17-1\15= =6+(7\17-1\15)=6+(7*15\255-1*17\225)=6 88\225
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