А)23-3(b+1)+5(6b-7)-7(3b-1)=0; б)x(2x+3)-5(x²-3x)=3x(7-x); Помогите пожалуйста!
Алгебра
А)23-3(b+1)+5(6b-7)-7(3b-1)=0; б)x(2x+3)-5(x²-3x)=3x(7-x); Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)23-3b-3+30b-35-21b+7=0; 6b-8=0; 6b=8; b=8/6=1,3; б)x(2x+3)-5(x²-3x)=3x(7-x); 2x²+3x-5x²+15x=21x-3x²; 2x²+3x-5x²+15x-21x+3x²=0; -3x=0 x=0
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