Заполните таблицу "класс ракообразные" общие признаки представители класса признаки класса

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Общие признаки -- водная среда обитания; тело делится на головогрудь и сегментированное брюшко; на груди 3 пары ногочелюстей и 5 пар ходильных ног; дыхание жабрами; выделение с помощью 2 пар зеленых желез; всеядны; раздельнополые. Представители -- речной рак, камчатский краб, креветка Амано, обыкновенная дафния.