Заполните таблицу "класс ракообразные" общие признаки представители класса признаки класса

Биология
Заполните таблицу "класс ракообразные" общие признаки представители класса признаки класса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общие признаки -- водная среда обитания; тело делится на головогрудь и сегментированное брюшко; на груди 3 пары ногочелюстей и 5 пар ходильных ног; дыхание жабрами; выделение с помощью 2 пар зеленых желез; всеядны; раздельнополые.  Представители -- речной рак, камчатский краб, креветка Амано, обыкновенная дафния.
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