a)(-3,9+3,9)+(-9,1) b)0+(4,8+(-4,8))
Математика
a)(-3,9+3,9)+(-9,1) b)0+(4,8+(-4,8))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) (-3,9+3,9)+(-9,1)=-9,1 б)=0
Гость:
а) (-3,9+3,9)+(-9,1)= -9,1 в) 0+(4,8+(-4,8)) =0
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