закончите уравнение реакций,которые практически возможны. 1) ZN+CUCI2 - 2)CU+HCI - 3)CU+MG(NO3)2 - 4)AL+H2SO4 - 5)CA+H2O - 6)AG+H2O -
Химия
закончите уравнение реакций,которые практически возможны. 1) ZN+CUCI2 - 2)CU+HCI - 3)CU+MG(NO3)2 - 4)AL+H2SO4 - 5)CA+H2O - 6)AG+H2O -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Zn + CuCI2 = ZnCl2 + Cu 2) Cu + 2HCI = CuCl2 + H2 3) Cu + Mg(NO3)2 = Cu(NO3)2 + Mg 4) 2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2 5) Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + Н2 6)Ag + H2O = не взаимодействует
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