у Димы b монет по 2 руб. Сколько рублей у Димы? (b-5, b=7, b=9,)

Математика
у Димы b монет по 2 руб. Сколько рублей у Димы? (b-5, b=7, b=9,)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)5х2=10                                                                                                                     б)7х2=14                                                                                                                      в)9х2=18
Гость:
b=5; 5*2=10 b=7; 7*2=14 b=9; 9*2= 18  
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