1) В результате скрещивания серых кур получено 160 цыплят, из которых 160 серых и 41 белый. Каковы генотипы родителей? 2) У гороха красная окраска цветков доминирует над белой, а высокий рост над карликовым.Какой генотип у горо...

Биология

1) В результате скрещивания серых кур получено 160 цыплят, из которых 160 серых и 41 белый. Каковы генотипы родителей? 2) У гороха красная окраска цветков доминирует над белой, а высокий рост над карликовым.Какой генотип у гороха, имеющий белые цветки и высокий рост? 3) У крупного рогатого скота черный цвет доминирует над рыжим, комолость (безроговость) над роговостью.Какое потомство и в каком соотношении может быть получено при скрещивании черного комолого быка, гетерозиготного по обоим признакам, с рыжей роговой коровой?

Автор: Гость